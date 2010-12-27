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МЧС: на Северную столицу надвигается метель и сильный ветер
Сегодня, 19:43
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IRINA_CHALKINA

МЧС: на Северную столицу надвигается метель и сильный ветер

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В течение суток столбик термометра опустится до минус 6 градусов.

В среду, 20 февраля, МЧС Петербурга предупредило об ухудшении погодных условий. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Так, в четверг, 21 февраля, в Северной столице ночью и утром ожидается метель, а днем осадки прекратятся. 

Стоит отметить, что в течение суток столбик термометра опустится до минус 6 градусов. Кроме того,  будет дуть северо-западный и северный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, а в ночное время местами порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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