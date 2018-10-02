Влюбленные доноры побили рекорд по сдаче крови

14 февраля в Петербурге прошла очередная донорская акция, организованная “Фондом Доноров”, приуроченная ко Дню всех влюбленных. Мы побывали в отделении переливания ПСПбГМУ им. Павлова, и узнали подробности про эту ежегодную акцию.

Это всего лишь повод для того, чтобы прийти и сдать кровь, помочь пациентам клиник нашего города. Не вдаваясь в подробности праздника, просто есть хороший повод, чтобы организовать влюбленных сдать кровь, просто мы ищем хорошие поводы для помощи людям. По количеству участников в этот раз, я уверен, будет побит очередной рекорд. Сегодня достаточно быстро проходят все доноры, а коридоры до сих пор еще полны. Дмитрий Певцов, руководитель отделения переливания крови ПСПбГМУ им. Павлова

10 лет назад ситуация с донорской кровью была очень острой, банк крови был практически пустой. Сейчас, спустя 10 лет, служба крови не испытывает острой потребности, разве что в разное время требуются определенные резус-факторы.

Такие акции, как "Поделись кровью - поделись любовью" стараются проводить в городе как можно чаще. 14 февраля день донора проходит во второй раз.

Мы занимаемся развитием кадрового донорства. Кадровые доноры - это те, кто сдают кровь регулярно, порядка 3-4 раз в год. Соответственно, мы стараемся все знаковые события в городе, все праздники международные привязывать к таким акциям. В этом году значительно больше людей пришло к нам, чем в прошлом. Тогда в акции было порядка 200 участников, в этом году за 200 перевалило давно, а доноры все приходят и приходят. Нина Шахунова, руководитель проекта "Фонд Доноров"

Все влюбленные после сдачи крови получают памятные сувениры. В этом году фонд и дети из больницы Филатова совместно разработали и раскрасили подарочные валентинки, которые очень быстро разобрали участники акции.

К тому же, ежегодно организаторы акции теперь собирают истории донорской любви. Лучшие "love story", присланные на почту фонда к 14 февраля, награждаются памятными призами.

Сданная кровь разделяется на компоненты: эритроциты, плазму и тромбоциты. Таким образом, один донор может помочь 2-3 людям одновременно, он может спасти сразу несколько человек.

Чтобы стать донором, нужно выбрать удобный для себя пункт переливания крови, прийти в него с паспортом, завести карточку и сдать необходимые анализы. Ограничения у доноров есть по возрасту (кровь можно сдавать людям старше 18 лет), и по весу (это больше относится к прекрасному полу - доноров меньше 50 килограмм сдавать кровь не пускают, дабы не навредить их здоровью). И конечно, человек, решивший стать донором, должен быть здоров и вести здоровый образ жизни.

Помимо акций по сдаче крови у "Фонда доноров" существует проект "Героями становятся" по донорству костного мозга.

Кадровое донорство помогает не только множеству болеющих людей, но и самому донору: сдающий кровь человек может проходить бесплатные медицинские обследования и быть уверен в своем здоровье.

Видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин