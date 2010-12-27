В Красногвардейском районе мужчина получил 1,8 млн рублей за залитую квартиру

Управляющая компания упорно не хотела выплачивать компенсацию.

Житель Красногвардейского района добился от управляющей компании ООО "Бизнес-сегмент" 1 млн 872 тыс. рублей за затопление своей квартиры. Об этом сообщила пресс-служба петербургского УФССП.

Поскольку компания не согласилась выплатить компенсацию самостоятельно, мужчине пришлось обратиться в суд. Руководству объяснили о последствиях невыполнения решения следа, но никаких действий не последовало. Тогда с банковского счета компании принудительно взыскали нужную сумму.

К тому же, за длительную невыплату компенсации, с компании взыскали штраф в 131 тыс. рублей.

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