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В Красногвардейском районе мужчина получил 1,8 млн рублей за залитую квартиру
Сегодня, 13:48
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Cherepanov

В Красногвардейском районе мужчина получил 1,8 млн рублей за залитую квартиру

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Управляющая компания упорно не хотела выплачивать компенсацию.

Житель Красногвардейского района добился от управляющей компании ООО "Бизнес-сегмент" 1 млн 872 тыс. рублей за затопление своей квартиры. Об этом сообщила пресс-служба петербургского УФССП.

Поскольку компания не согласилась выплатить компенсацию самостоятельно, мужчине пришлось обратиться в суд. Руководству объяснили о последствиях невыполнения решения следа, но никаких действий не последовало. Тогда с банковского счета компании принудительно взыскали нужную сумму.

К тому же, за длительную невыплату компенсации, с компании взыскали штраф в 131 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что сотрудники Смольного провели рейд по пресечению несанкционированной торговли

Фото: Pixabay

Теги: залитая квартира, красногвардейсий район, суд, управляющая компания, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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