В Петербург к 8 марта привели 734 тонны цветов

Розы, герберы, хризантемы, гвоздики, лизиантусы прибыли из Эквадора, Израиля, Колумбии и Кении.

В преддверии празднования Международного женского дня спрос на цветочную продукцию увеличивается в десятки раз. Перед тем, как цветы попадут в магазины, они проходят обязательный фитосанитарный и таможенный контроль. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

К Международному женскому дню, 8 марта, через таможни Северо-Западного таможенного управления ввезено 734 тонны срезанных цветов из разных концов мира.

Розы, герберы, хризантемы, гвоздики, лизиантусы привезли из Эквадора, Израиля, Колумбии и Кении.

К 8 марта цветы в Петербурге подорожают на 10-15%.

Фото: пресс-служба СЗТУ.