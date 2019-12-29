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В Петербург к 8 марта привели 734 тонны цветов
Сегодня, 12:00
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nastya960

В Петербург к 8 марта привели 734 тонны цветов

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Розы, герберы, хризантемы, гвоздики, лизиантусы прибыли из Эквадора, Израиля, Колумбии и Кении.  

В преддверии празднования Международного женского дня спрос на цветочную продукцию увеличивается в десятки раз. Перед тем, как цветы попадут в магазины, они проходят обязательный фитосанитарный и таможенный контроль. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

К Международному женскому дню, 8 марта, через таможни Северо-Западного таможенного управления ввезено  734 тонны срезанных цветов из разных концов мира.

Розы, герберы, хризантемы, гвоздики, лизиантусы привезли из Эквадора, Израиля, Колумбии и Кении.  

К 8 марта цветы в Петербурге подорожают на 10-15%.

Фото: пресс-служба СЗТУ.

Теги: 8 марта, цветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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