К 8 марта цветы в Петербурге подорожают на 10-15%

Это касается цветов, привезенных из Южной Америки.

Розы, хризантемы и другие популярные цветы, привезенные в Россию из Южной Америки, к 8 Марта подорожают на 10−15%. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на члена Совета директоров ассоциации "Теплицы России" Александра Литвиненко.

На континенте сейчас довольно плохие погодные условия для роста данных цветов. А вот цены на тюльпаны останутся примерно такими же, так как они преимущественно отечественные. Продажи цветов перед праздником вырастут в десять раз, считают эксперты.

Помимо цветов самыми популярными подарками для женщин называют косметику, мягкие игрушки, бытовую технику, сладости, аксессуары.

Россиян ждут трехдневные выходные в марте.

Фото: Piter.TV