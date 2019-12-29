Россиян ждут трехдневные выходные в марте

И четырехдневная рабочая неделя.

Россиян ждут трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Международный женский день, который отмечают 8 марта, выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 9 марта. После этого будет всего четыре рабочих дня – с 10 по 13 марта.

Следующие длинные выходные будут в мае в связи с Днем весны и труда; Днем Победы. Отдыхать россияне будут с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

