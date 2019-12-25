Вывозной рейс из Токио вернет в Петербург 87 человек

По прибытии всех пассажиров обследуют на коронавирус.

В Петербург прибудет рейс из Токио, на борту также находятся два иностранца. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 7-го мая.

Первой остановкой стал Владивосток, где вышла часть пассажиров. Иностранные граждане смогли попасть на борт, так как состоят в браке с россиянками.

В Пулково туристов встретят медики и ряд других специалистов. Им измерят температуру и оформят необходимые документы. Помещения аэропорта, в которых находятся пассажиры, будет оцеплено полицейскими. Всех доставят по домам или в обсерватор в сопровождении экипажей ГИБДД.

Новоприбывшие обязаны будут соблюдать 14-дневный карантин. Нарушение влечет за собой штраф в размере до 40 тыс. рублей.

Накануне в Петербург прибыл рейс из Шанхая. Всего с начала апреля из-за границы были вывезены более 1800 петербуржцев.

Фото: Аэропорт Пулково / VK