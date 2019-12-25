В Петербург прибудет вывозной рейс из Шанхая

В Петербург из Шанхая на вывозном рейсе вернутся 20 жителей Северной столицы и Ленобласти в ночь с 6 на 7 мая. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Всего на борту будут 128 россиян. После остановки в Петербурге самолет отправится в Москву.
Как и после каждого вывозного рейса, в аэропорту у пассажиров возьмут тесты на коронавирус. Домой туристов доставят на автобусах в сопровождении машин ГИБДД. Они будут обязаны соблюдать 14-дней режим самоизоляции.
Отметим, что сейчас здание аэровокзала ночью закрыто для пассажиров. Исключение делают только для вывозных рейсов.
Накануне в Петербург вернулись туристы из Тайланда.
Фото: Аэропорт Пулково / VK
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