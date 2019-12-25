В Петербург прибыл вывозной рейс из Нячанга

Вернувшихся ожидает двухнедельный карантин.

Рейс, вывозивший застрявших во Вьетнаме россиян, приземлился в аэропорту Пулково. Информация появилась на онлайн-табло аэропорта. Это второй самолет, доставивший граждан России на родину. Суммарно оба самолета доставили в Россию 119 граждан.

Все прибывшие сдают тесты на коронавирус прямо в аэропорту, вещи пассажиров проходят дезинфекцию. Прибывших петербуржцев ожидает двухнедельный карантин.

Ранее мы писали о рейсе, вернувшем россиян из Лос-Анджелеса. Он был первым за 5 мая, вернувшим петербуржцев домой.

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