Из Лос-Анджелеса в Петербург вернулись почти 50 горожан

Они прилетели в Пулково вывозным рейсом.

Во вторник, 5 мая, вывозной рейс из Лос-Анджелеса доставил на родину 298 россиян. Из них 45 человек сошли в Петербурге, оставшиеся направились в Москву.

Все прибывшие прошли санитарный контроль и сдали тесты на коронавирус. Теперь всех вернувшихся домой ожидают две недели самоизоляции. Сегодня в Петербурге еще ожидается рейс из вьетнамского Нячанга. Согласно онлайн-табло аэропорта "Пулково", он должен приземлиться около 20 часов.

Ранее мы писали о возвращении горожан из Индонезии и Тайланда.

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