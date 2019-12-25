Из Лос-Анджелеса в Петербург вернулись почти 50 горожан

Во вторник, 5 мая, вывозной рейс из Лос-Анджелеса доставил на родину 298 россиян. Из них 45 человек сошли в Петербурге, оставшиеся направились в Москву.
Все прибывшие прошли санитарный контроль и сдали тесты на коронавирус. Теперь всех вернувшихся домой ожидают две недели самоизоляции. Сегодня в Петербурге еще ожидается рейс из вьетнамского Нячанга. Согласно онлайн-табло аэропорта "Пулково", он должен приземлиться около 20 часов.
Ранее мы писали о возвращении горожан из Индонезии и Тайланда.
Фото: Pixabay.com
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