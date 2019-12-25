Более 300 петербуржцев вернулись домой из Индонезии и Таиланда

Из 340 пассажиров большинство – петербуржцы.

В аэропорту "Пулково" в понедельник, 4 мая, приземлились рейсы из юго-восточной Азии. На борту находятся 340 россиян, большая часть из которых – жители Петербурга и области. Об этом стало известно от пресс-службы Смольного.

Вывозной рейс авиакомпании "Россия" "Денпасар – Санкт-Петербург – Москва" прибыл в Пулково в 6:05 часов по московскому времени. На борту находились 382 пассажира.

Рейс из Бангкока прибыл в 19:10. Прибывшие туристы будут соблюдать двухнедельный карантин.

Отметим, что, судя по онлай-табло аэропорта, два рейса из Антальи и рейсы из Ларнаки, Хельсинки, Будапешта и Минска были отменены.

Ранее мы писали, что в Пулково прибыл рейс из Индонезии с россиянами на борту.

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