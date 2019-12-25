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Более 300 петербуржцев вернулись домой из Индонезии и Таиланда
Сегодня, 20:30
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smirenny

Более 300 петербуржцев вернулись домой из Индонезии и Таиланда

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Из 340 пассажиров большинство – петербуржцы.

В аэропорту "Пулково" в понедельник, 4 мая, приземлились рейсы из юго-восточной Азии. На борту находятся 340 россиян, большая часть из которых – жители Петербурга и области. Об этом стало известно от пресс-службы Смольного.

Вывозной рейс авиакомпании "Россия" "Денпасар – Санкт-Петербург – Москва" прибыл в Пулково в 6:05 часов по московскому времени. На борту находились 382 пассажира. 

Рейс из Бангкока прибыл в 19:10. Прибывшие туристы будут соблюдать двухнедельный карантин. 

Отметим, что, судя по онлай-табло аэропорта, два рейса из Антальи и рейсы из Ларнаки, Хельсинки, Будапешта и Минска были отменены.

Ранее мы писали, что в Пулково прибыл рейс из Индонезии с россиянами на борту.

Фото: pixabay

Теги: вывозные рейсы, карантин, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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