В Пулково прибыл рейс из Индонезии с россиянами на борту

Теперь прибывшим нужно соблюсти 14-дневный карантин.

Утром в понедельник, 4 мая, в петербургском аэропорте "Пулково" приземлился самолет, вернувший домой туристов из России с острова Бали. Граждане нашей страны застряли в из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Вывозной рейс авиакомпании "Россия" "Денпасар – Санкт-Петербург – Москва" прибыл в Пулково в 6:05 часов по московскому времени. На борту находились 382 россиянина, часть которых вышла в Петербурге, а остальные отправились в столицу этим же рейсом.

Прибывших россиян встретили сотрудники Роспотребнадзора. У туристов измерили температуру и им радзали уведомления об обязательном соблюдении 14-дневного карантина.

Ранее мы сообщали о том, что вывозной рейс с Мальдив и Шри-Ланки с россиянами прибыл в Петербург 30 апреля. В свою страну вернулись туристы, которые застряли за границей из-за отмены международных рейсов в связи с пандемией.

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