В Петербург из Тобольска прибыл самолет без части багажа пассажиров

По предварительным данным, причиной инцидента стал перегруз воздушного судна.

В Петербурге приземлился самолет из Тобольска без части багажа пассажиров. Чемоданы остались в аэропорту вылета. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной прокуратуры.

Известно, что "забывчивый" рейс прибыл в Северную столицу в субботу, 30 апреля. По предварительным данным, причиной инцидента стал перегруз воздушного судна. Авиакомпания принимает необходимые меры для скорейшего решения проблемы.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверять обстоятельства случившегося. При наличии оснований будут приняты меры.

Ранее на Piter.tv: Nordwind с 29 апреля запустит прямые авиарейсы между Петербургом и Махачкалой.

Фото: Pexels