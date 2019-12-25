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Nordwind с 29 апреля запустит прямые авиарейсы между Петербургом и Махачкалой
Сегодня, 9:26
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Nordwind с 29 апреля запустит прямые авиарейсы между Петербургом и Махачкалой

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Рейсы будут осуществляться 6 раз в неделю.

Компания Nordwind запустит прямые рейсы из Петербурга в столицу Республики Дагестан — Махачкалу. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Авиаперелеты по новому направлению будут осуществляться уже с завтрашнего дня, 29 апреля. Самолет будет летать до 6 раз в неделю. Из Петербурга в Махачкалу можно вылететь в утреннее и дневное время, а обратный рейс — днем. 

Время в пути составит 4 часа 20 минут. 

Ранее Piter.tv писал о том, что туристическую чартерную программу запустили между Петербургом и Казанью. 

Фото: Piter.tv

Теги: nordwind, рейсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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