Nordwind с 29 апреля запустит прямые авиарейсы между Петербургом и Махачкалой

Компания Nordwind запустит прямые рейсы из Петербурга в столицу Республики Дагестан — Махачкалу. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы".
Авиаперелеты по новому направлению будут осуществляться уже с завтрашнего дня, 29 апреля. Самолет будет летать до 6 раз в неделю. Из Петербурга в Махачкалу можно вылететь в утреннее и дневное время, а обратный рейс — днем.
Время в пути составит 4 часа 20 минут.
Ранее Piter.tv писал о том, что туристическую чартерную программу запустили между Петербургом и Казанью.
Фото: Piter.tv
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