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Туристическую чартерную программу запустили между Петербургом и Казанью
Сегодня, 20:14
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Туристическую чартерную программу запустили между Петербургом и Казанью

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В среднем, чартерные рейсы были загружены на 95%.

Впервые туроператор FUN&SUN запустил двустороннюю чартерную программу между Петербургом и Казанью. Об этом 13 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного комитета Татарстана по туризму.

Рейсы будет совершать авиакомпания "Ямал". Из Казани рейс в Северную столицу 29 апреля, 3 мая и 6 мая. Экскурсионные туры рассчитаны на 4-5 дней. Петербуржцы смогут посетить основные достопримечательности республики: Казанский Кремль, Свияжский и Раифский монастыри. Кроме того, возможны экскурсии в Болгар, Чистополь, Елабугу. Даты вылетов – 29 апреля, 3 мая и 6 мая.

В предыдущие этапы программой воспользовались 1800 человек. В среднем, чартерные рейсы были загружены на 95%.

Фото: Piter.tv
 

Теги: казань, петербург, чартерная программа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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