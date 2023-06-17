В Петербург из Москвы переехал "Газпром-медиа Холдинг"

Холдинг переехал на Московский проспект.

АО "Газпром-медиа холдинг" сменило прописку с московской на петербургскую. Об этом пишет "Петербургский дневник" 21 августа, ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.

Холдинг переехал на Московский проспект. Это связано с местонахождением материнской компании "Газпром", которая получила прописку в Петербурге в 2021 году.

Также в компании сообщили, что будут нанимать сотрудников в городе на Неве. Часть позиций уже закрыта местными кандидатами.

Ранее мы рассказывали о том, что "Газпром" приобрел концертный зал в Петербурге.

Фото: Google Maps