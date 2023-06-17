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В Петербург из Москвы переехал "Газпром-медиа Холдинг"
Сегодня, 18:45
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В Петербург из Москвы переехал "Газпром-медиа Холдинг"

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Холдинг переехал на Московский проспект.

АО "Газпром-медиа холдинг" сменило прописку с московской на петербургскую. Об этом пишет "Петербургский дневник" 21 августа, ссылаясь на данные ЕГРЮЛ. 

Холдинг переехал на Московский проспект. Это связано с местонахождением материнской компании "Газпром", которая получила прописку в Петербурге в 2021 году. 

Также в компании сообщили, что будут нанимать сотрудников в городе на Неве. Часть позиций уже закрыта местными кандидатами.

Ранее мы рассказывали о том, что "Газпром" приобрел концертный зал в Петербурге. 

Фото: Google Maps

Теги: газпром-медиа, прописка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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