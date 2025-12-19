В пояснительной записке депутаты отметили, что на практике регистрация уже не дает полной картины движения граждан.

В Госдуме предложили отменить обязательную прописку по месту жительства для россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.

Авторами инициативы стали депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Они предложили внести изменения в статью 3 закона о праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ. На сегодняшний день граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в стране.

В пояснительной записке депутаты отметили, что на практике регистрация уже не дает полной картины движения граждан. Они также сослались на тот факт, что обязательный характер регистрации приводит к формированию барьеров для граждан, которые вынуждены регулярно менять место проживания.

Фото: Piter.tv