В Петербург из Европы вернулась жительница блокадного Ленинграда

Женщина планирует принять участие в траурной церемонии на Пискаревском кладбище и встретиться с подругами, которые тоже жили в осажденном городе.

В Петербург на 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады прибыла из Германии 81-летняя Галина Балакирева, которая жила в осажденном городе в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Единой России в регионе.

Женщина планирует принять участие в траурной церемонии на Пискаревском кладбище и встретиться с подругами, с которыми она общалась в блокадном Ленинграде.

Галина Балакирева родилась в 1940 году перед войной - в марте. Лишь со второй попытки девочку удалось эвакуировать, это произошло в 1942 году. Ее отец и сестра погибли, дом был разрушен. После войны она наблюдала, как здание восстанавливали. В начале 90-х женщина переехала в Германию с мужем, но родной город продолжает навещать.

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Фото: пресс-служба Единой России в Петербурге