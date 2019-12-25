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В Петербург из Еревана привезут 35 застрявших туристов
Сегодня, 18:24
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IRINA_CHALKINA

В Петербург из Еревана привезут 35 застрявших туристов

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Их развезут по домам для соблюдения двухнедельной самоизоляции.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что в Петербург из Еревана привезут 35 застрявших туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что всех туристов отвезут по домам. Известно, что горожане должны будут соблюдать двухнедельную самоизоляцию. 

В ведомстве заявили, что в аэропорту будут работать психологи, которые имеют опыт работы в чрезвычайных обстоятельствах.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 161 новый случай коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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