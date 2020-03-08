Петербургская таможня пропускает фуры с цветами к 8 марта

Ежедневно в среднем через пункты пропуска проходят 60 фур.

Петербургская таможня пропускает фуры с цветами к Международному женскому дню. За последнюю неделю было пропущено более 70 тонн цветов, передает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. В пресс-службе отмечают, что ожидается увелечение поставок к празднику.

Отмечается, что общая стоимость привезенных цветов в Петербург с 14 по 23 февраля оценивается в 600 тыс. долларов.

Ранее мы писали, что в посылках со сладостями и игрушками пулковские таможенники обнаружили сигареты.

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