В посылках со сладостями и игрушками пулковские таможенники обнаружили сигареты

В коробки спрятали 17 тысяч пачек сигарет.

В 2020 году сотрудники почтового таможенного поста Пулковской таможни выявили посылки, забитые 17 тысячами пачками сигарет. Подробности рассказали в пресс-службе СЗТУ.

Как выяснилось, в части посылок вместо заявленных чая, печенья, конфет, детских игрушек находились совсем другие предметы. Коробки с фабричными сладостями оказались заранее опустошены и заполнены пачками сигарет, в одной из посылок табачную продукцию вовсе смешали с деталями пластмассового конструктора. Всего таких отправлений, документация на которые не соответствовала действительности, оказалось 69, все они собирались улетать из Петербурга и Пскова в разные города Великобритании к физическим лицам.

Сейчас таможня рассматривает вопрос о привлечении отправителей табачных посылок к административной ответственности.

Фото: пресс-служба СЗТУ