В Петербург и Ленобласть завезли 55 тысяч тонн орехов за 5 месяцев

Грецкие орехи, миндаль, кешью, фундук и макадамия прибыли из Китая, Чили, Турции и Вьетнама.

За пять месяцев текущего года в Петербург и Ленобласть завезли 55 тысяч тонн различных орехов и арахиса. Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора, вся продукция успешно прошла фитосанитарный контроль и отправилась на прилавки.

Более двух тысяч тонн поступивших в Северную столицу грузов составили бразильские и грецкие орехи, миндаль, фисташки, орехи пекан и макадамия, а также кешью и фундук. Свежая продукция приехала из 16 стран мира, самыми щедрыми поставщиками оказались Турция, Чили, Вьетнам и Китай. Оставшуюся часть огромной партии, 53 тысячи тонн, составил арахис, который направили в Петербург Индия, Аргентина, Бразилия и еще шесть стран.

Также в мае в Петербург завезли 118 тонн импортной черешни.

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