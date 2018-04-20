В Петербург едет дважды лучший диджей планеты Пол Окенфолд

Также музыкант является трехкратным номинантом на премию "Грэмми".

Фестиваль TRANCEMISSION возвращается в две столицы с новой постановкой "Reflection". В A2 Green Concert перед петербуржцами выступит трехкратный номинант на "Грэмми" и дважды лучший диджей планеты Paul Oakenfold

В 1987 Окенфолд провел несколько месяцев на Ибице в Испании, где влюбился в клубную музыку. Вдохновлённый этими звуками, итальянским диско, соулом и хаусом, Окенфолд издал альбом в составе группы Happy Mondays "Pills "n" Thrills and Bellyaches", далее последовало создание ремиксов для "U2", "Massive Attack", "Arrested Development", "The Cure" и других.

В августе в Москве в 29 лет скончалась диджей и модель Playboy Жанна Рассказова.

Видео: YouTube/ Paul Oakenfold