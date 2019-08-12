В Москве в 29 лет скончалась диджей и модель Playboy Жанна Рассказова

По неподтверждённым данным, DJ скончалась из-за передозировки наркотиками.

В Москве в возрасте 29 лет скончалась известная диджей Жанна Рассказова. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

По неподтверждённым данным, вечером 11 августа Рассказовой стало плохо, она потеряла сознание. Ей вызвали скорую, но помочь ничем не успели. По предварительной информации, DJ скончалась из-за передозировки наркотиками.

Жанна Рассказова родилась в Киеве. Увлекалась музыкой и серфингом, строить карьеру приехала в Москву. Несколько лет назад Жанна стала девушкой месяца по версии журнала Playboy.

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Видео: YouTube/ HOTTTEST