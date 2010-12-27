В США умер художник комиксов Marvel Эрни Колон

За 60-летнюю творческую карьеру, художник сотрудничал с такими гигантами индустрии как DC, Marvel, а также Harvey Comics.

В США на 89-ом году жизни скончался известный художник комиксов Эрни Колон. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. Причиной смерти автора стало онкологическое заболевание. Уточняется, что художник ушел из жизни 8 августа.

Колон родился 13 июля 1931 года в Пуэрто-Рико, затем семья автора переехала в США. Свою карьеру он начал в компании Harvey Comics. За свою жизнь художник приложил руку к созданию комиксов про "Битлджуса", "Рыжая Соня" и "Черная вдова". Он также сотрудничал с такими гигантами комикс индустрии, как DC и Marvel. В качестве редактора он работал над комиксами "Чудо-женщина", "Зеленый фонарь" и "Флэш".

Ранее мы публиковали рисунок художника Marvel Лозано, который нарисовал Киану Ривза в образе короля Атлантиды.

Фото: Marvel