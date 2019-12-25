В Петербург доставили почти 90 тонн фруктов из других стран

Товар отправили в Петербург и Москву.

Сотрудники Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областей проконтролировали ввоз на территорию России почти 89 тонн фруктов. Об этом 10 июня рассказала пресс-служба ведомства.

Товар перевозили через российско-латвийский участок государственной границы РФ в Псковской области. Специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль 52,6 тонн клубники и 19,2 тонн черешни из Сербии, 4,8 тонн авокадо из Бразилии, а также 12,3 тонн из Республики Мали. Они отправились в Петербург и Москву.

Ранее стало известно, что Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской области