В Петербург доставили новый поезд "Балтиец-2" для синей ветки метро

На завод привезли состав "Балтиец-2" для линии Московско-Петроградская.

В Санкт-Петербург на Октябрьский электровагоноремонтный завод поступил первый состав модели "Балтиец-2", окрашенный в синий цвет и созданный специально для Московско-Петроградской линии метро. Финальная сборка подвижного состава начнется с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Сначала на заводе проведут электромонтажные работы, после чего специалисты установят дверные системы и выполнят комплексные испытания.

Недавно предприятие завершило модернизацию первого состава "Балтиец-2", который будет использоваться на фиолетовой линии метрополитена.

Фото: пресс-служба Смольного