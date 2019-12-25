В Петербург доставили 19 тонн вьетнамских кокосов и питахайи

Фрукты отправились в адрес городской торговой компании.

В Большой порт Петербурга 9 декабря прибыли морем 19 тонн кокосов и 400 килограммов питахайи. Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора, фрукты приехали из вьетнамского Хошимина.

Инспекторы провели карантинный фитосанитарный контроль продукции, нарушений не нашли. Продукция направилась в адрес петербургской компании, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами. В ведомстве напомнили, что питахайя, известная также как питайя и драконий фрукты – это плоды нескольких видов кактусов, растущих в Центральной и Южной Америке и культивируемых в Юго-Восточной Азии. Белая мякоть с черными семечками имеет сладковатый или нейтральный вкус и низкую калорийность, кожура у фрукта ярко-розовая.

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