В Петербург 5 апреля вернутся заморозки

Ночью ожидается выпадение небольшого снега.

В субботу в Северной столице прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночное время суток ожидается выпадение небольшого снега, в дневное – без существенных осадков, – передают в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха предстоящей ночью опустится до 0...-2 градусов, днем – прогнозируется до 0...+2 градусов. Утром на дорогах возможно образование гололедицы.

Ветер северный, северо-восточный умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее в городе был объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с сильными порывами ветра.

Напомним также, что в Ленинградской области завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Местами в регионе пройдёт небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.TV