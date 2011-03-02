В Ленобласти 5 апреля ожидается до +3 градусов

Местами в регионе пройдёт небольшой снег.

В Ленинградской области в субботу, 5 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дают синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе пройдёт небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

По информации Рocгидрометцeнтрa, на теpритoрии Северной столицы продлен объявленный накануне "желтый" уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать двух часов ночи 5 апреля. Ожидается сильный западный и северо-западный ветер. Местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

Фото: unsplash (Andres Siimon)