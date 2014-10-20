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МЧС: в Петербурге 19 марта ожидается усиление ветра до 15 м/с
Сегодня, 12:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

МЧС: в Петербурге 19 марта ожидается усиление ветра до 15 м/с

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Также пройдёт мокрый снег.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в середине рабочей недели. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в МЧС.  

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 19 марта в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами порывы ветра до 15 м/с. На дорогах гололедица.

При усилении ветра:

 – уберите хозяйственные вещи с балкона, закройте окна.

 – машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.

 – находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

 – избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

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Фото: Piter.tv

Теги: ветер, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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