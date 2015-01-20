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В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности до 5 апреля из-за сильного ветра
Сегодня, 9:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности до 5 апреля из-за сильного ветра

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"Желтый" – второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

По информации Рocгидрометцeнтрa, на теpритoрии Северной столицы продлен объявленный накануне "желтый" уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать двух часов ночи 5 апреля. Ожидается сильный западный и северо-западный ветер. Местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

"Желтый" – второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность.

При усилении ветра:

 – уберите хозяйственные вещи с балкона, закройте окна.

 – машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.

 – находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

 – избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

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Фото: Piter.tv

Теги: ветер, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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