В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности до 5 апреля из-за сильного ветра

По информации Рocгидрометцeнтрa, на теpритoрии Северной столицы продлен объявленный накануне "желтый" уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать двух часов ночи 5 апреля. Ожидается сильный западный и северо-западный ветер. Местами порывы могут достигать 15-20 м/с.
"Желтый" – второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность.
При усилении ветра:
– уберите хозяйственные вещи с балкона, закройте окна.
– машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.
– находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
– избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).
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Фото: Piter.tv
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