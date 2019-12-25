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В Первомайском сельском поселении обустроили территорию рядом с местным арт-объектом
Сегодня, 8:52
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В Первомайском сельском поселении обустроили территорию рядом с местным арт-объектом

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Работы провела местная администрация. 

Администрация Первомайского сельского поселения обеспечила проведение работ на территории вокруг арт-объекта "Я люблю Первомайское", который полюбился местным жителям. Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования. 
Арт-объект был закуплен в октябре 2019 года и установлен у дома 38 по улице Ленина. До этого момента провести работы не позволяли погодные условия. С приходом весны, несмотря на эпидемию коронавируса, удалось облицевать территорию декоративной плиткой выполнить работы по заливке фундамента, установить декоративную подсветку. 
Ранее мы рассказали о том, что в Выборге отремонтируют культурные объекты после аномальной зимы. 
Фото: Пресс-служба администрации МО "Первомайское сельское поселение"

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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