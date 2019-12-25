В Первомайском сельском поселении обустроили территорию рядом с местным арт-объектом

Работы провела местная администрация.

Администрация Первомайского сельского поселения обеспечила проведение работ на территории вокруг арт-объекта "Я люблю Первомайское", который полюбился местным жителям. Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования.

Арт-объект был закуплен в октябре 2019 года и установлен у дома 38 по улице Ленина. До этого момента провести работы не позволяли погодные условия. С приходом весны, несмотря на эпидемию коронавируса, удалось облицевать территорию декоративной плиткой выполнить работы по заливке фундамента, установить декоративную подсветку.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Первомайское сельское поселение"