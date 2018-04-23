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Кассы на шести ж\д станциях Ленобласти закроются с 1 ноября
Сегодня, 10:13
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Кассы на шести ж\д станциях Ленобласти закроются с 1 ноября

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Одни из них закроют, а другие изменят дни и часы работы.

С 1 ноября билетные кассы и турникетные линейки на станциях пригородных поездов начнут работать в зимнем режиме. Об этом сообщили в пресс‑службе АО "СЗППК".

Там уточнили, что часть объектов полностью прекратит работу, а часть — будет обслуживать пассажиров по новому графику.

Полностью закроются кассы на станциях "Пупышево", "55 км", "Трубниково", "Прибытково", "Яхтенная", а также кассовый модуль на станции "Мшинская". На других остановочных пунктах скорректируют часы и дни работы касс.

При этом приобрести билеты по‑прежнему можно будет через мобильное приложение, с помощью чат‑бота или у контролера‑кассира непосредственно в поезде.

Ранее мы сообщали, что с 1 октября в России изменилась стоимость билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования.

Фото: пресс-служба АО "СЗППК"

Теги: жд станции ленобласти, пригородные кассы
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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