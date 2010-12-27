С 1 мая пригородные кассы перейдут на летний график работы

Пассажиры смогут уезжать раньше, а приезжать - позже.

С начала следующего месяца СЗППК начнет продавать билеты на пригородные поезда по новому режиму работы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. С 1 мая билетные кассы перейдут на летний график.

С указанного времени на крупных железнодорожных пунктах будут открыты дополнительные окна продаж, которые будут заниматься отпуском билетов в пригородные направления. Также кассы установлены на станциях в Пупышево, Солнечном и Трубниково. Кассы будут открываться раньше, а закрываться позже обычного.

Сотрудники пресс-службы СЗППК просят пассажиров ознакомиться с работой турникетных линеек и касс на официальном сайте организации.

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