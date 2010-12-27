В Первомайском сегодня стартовала работа губернаторского молодежного трудового отряда

Подростки будут не только работать, но учиться, посещать экскурсии и участвовать в Спартакиаде.

В муниципальном образовании "Первомайское сельское поселение" с 1 августа стартовала работа губернаторского молодежного трудового отряда. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

На открытии глава администрации МО "Первомайское сельское поселение" Тищенков Сергей Иванович поприветствовал участников ГМТО, пожелал хорошего трудового месяца, а так же вручил памятные подарки.

Трудовой отряд сформировали из подростков в возрасте 14-18 лет. Ребята будут не только заниматься уборкой в Первомайском, но также для них готовится Спартакиада ГМТО, познаваткльно-развлекательная программа, они будут посещать экскурсии, семинары, а в конце августа отправятся на областной фестиваль Губернаторских молодежных трудовых отядов, где защитят честь родного Первомайского поселения.

Ранее мы сообщали, что в Выборгском районе состоялся турнир в честь Дня Ленобласти.

Фото: пресс-служба администрации МО "Первомайское сельское поселение"











