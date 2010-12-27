В Выборгском районе состоялся турнир в честь Дня Ленобласти

В этом году Ленинградская область отмечает 91-ю годовщину со дня образования.

В субботу, 28 июля на футбольном поле поселка Поляны состоялся турнир по футболу среди команд поселения. Об этом сообщает пресс-служба Полянской администрации.

В футбол собрались играть спортсмены от 14 до 30 лет. Турнир начался с приветственного слова главы администрации Козлова Василия и исполнения гимна России. Играть вышли представители поселка Каменка, поселка Поляны, поселка Тарасово, команда воинской части 02511 п. Каменка и команда предприятия "СПК Поляны".

В результате первое место у команды из поселка Тарасово, второе места заняла комнада воинской части, третье - команда предприятия "СПК Поляны". Победители и призеры турнира получили кубки, грамоты и медали

Ранее мы сообщали, что ФК "Ленинградец" не попал в 1/64 Кубка России по футболу.

Фото: пресс-служба Полянской администрации