ФК "Ленинградец" не попал в 1/64 Кубка России по футболу

Футболисты проиграли матч петербургской любительской команде "Звезда".

Новый футбольный клуб Ленинградской области "Ленинградец" проиграл матч и покинул турнир. Об этом сообщают городские СМИ.

"Ленинградец" сыграл на стадионе NOVA Arena с любительской петербургской командой и проиграл со счетом 3:1. Хотя счет открыла Ленинградская команда, но затем футболисты "Звезды" в конце первой половины матча вышли вперед и уже третий гол забили после розыгрыша штрафного.

Дальше ФК "Звезда" сыграет с победителем пары "Псков-747" (Псков) — "Луки-Энергия" (Великие Луки). Встреча пройдёт 7 августа.

В прошлом году Кубок России по футболу завоевал ФК "Тосно", который в этом году объявил себя банкротом.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области