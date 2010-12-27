Сразу три компании подали иски в отношении клуба, требуя возместить ущерб более 17,5 миллионов рублей.

ФК "Тосно" объявил себя банкротом. Соответствующие документы предоставило в суд во вторник, 17 июля. Сведения об этом также находятся в картотеке Арбитражного суда Петербурга.

Клуб полностью прекратил работу, но руководство гарантировало, что выплатит все долги футболистам и работникам клуба. Сразу три компании подали иски в отношении "Тосно", требуя возместить ущерб более 17,5 миллионов рублей.

Напомним, клуб "Тосно" основали в 2013 году. В первом сезоне футболисты из Ленобласти вышли в ФНЛ. В крайнем сезоне они заняли 15-е место на чемпионате России и выиграли Кубок страны.

Фото: ФК "Тосно" / официальный сайт.