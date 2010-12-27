Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
ФК "Тосно" объявил себя банкротом
Сегодня, 17:40
0
alexandra08
155

ФК "Тосно" объявил себя банкротом

0
 
 

Сразу три компании подали иски в отношении клуба, требуя возместить ущерб более 17,5 миллионов рублей.

ФК "Тосно" объявил себя банкротом. Соответствующие документы предоставило в суд во вторник, 17 июля. Сведения об этом также находятся в картотеке Арбитражного суда Петербурга.

Клуб полностью прекратил работу, но руководство гарантировало, что выплатит все долги футболистам и работникам клуба. Сразу три компании подали иски в отношении "Тосно", требуя возместить ущерб более 17,5 миллионов рублей.

Напомним, клуб "Тосно" основали в 2013 году. В первом сезоне футболисты из Ленобласти вышли в ФНЛ. В крайнем сезоне они заняли 15-е место на чемпионате России и выиграли Кубок страны.

Фото: ФК "Тосно" / официальный сайт.

Теги: банкрот , кубок страны , фк тосно , фк тосно новости , чемпионат россии
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5