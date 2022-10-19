В Первой детской больнице успешно ввели препарат "Золгенсма" двухмесячному ребёнку

Препарат считается самым дорогим в мире – его стоимость оценивается в 2 млн долларов.

Специалисты Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий в Северной столице провели процедуру введения препарата "Золгенсма" двухмесячному мальчику. Как выяснилось, это самый маленький пациент, получивший подобное лечение. Об этом пишет издание "Петербургский Дневник".

"Золгенсма" считается самым дорогим препаратом генной инженерии в мире – его стоимость оценивается в 2 млн долларов. По словам профессора, доктора медицинских наук врача-невролога Людмилы Щугаревой, его назначают при диагнозе "спинальная мышечная атрофия", при котором у пацента наблюдается потеря части пятой хромосомы, либо точечные мутации гена SMN1.

Именно препарат "Золгенсма" обеспечивает полную замену отсутствующего или неправильно работающего гена на его копию. Оптимальным временем для введения лекарства считается первые полгода жизни ребёнка.

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Фото: "Петербургский дневник" / Александр Глуз