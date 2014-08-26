В Перово водитель "Мицубиси" повредил 13 припаркованных машин

Личность автомобилиста-нарушителя установлена.

Прокуратура Восточного административного округа российской столицы контролирует привлечение к административной ответственности водителя, устроившего массовое ДТП в Перово. Известно, что в ночное время шофер при выезде из двора повредил 13 припаркованных машин. Затем он в нарушение правил дорожного движения покинул место инцидента. Однако нарушитель общественного спокойствия потерял на месте государственный регистрационный знак своего транспортного средства. В настоящее время сотрудники полиции установили личность жителя района Перово 1981 года рождения, причастного к событию.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. пресс-служба региональной прокуратуры

Специалисты из надзорного ведомства подчеркнули, что результаты административного расследования и привлечение виновника дорожной аварии по части 1 статьи 12.26 и части 2 статьи 12.27 КоАП РФ находятся под контролем у местной прокуратуры. Нарушитель будет пр влечен по статье за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся.

Россиянам упростили доступ к вождению снегоходов и квадроциклов.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы