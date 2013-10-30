Ирина Волк: Россиянам упростили доступ к вождению снегоходов и квадроциклов

В МВД рассказали о нововведениях для 625-ФЗ.

В России внесены изменения в законодательство, регулирующее использование снегоходов и квадроциклов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель правоохранительных органов страны Ирина Волк. Чиновница заметила, что правки в 625-ФЗ вступили в силу с 25 декабря. До этой даты управлять снегоходами и квадроциклами водители могли только на основании удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) категории "AI". Сейчас же управлять такими самоходными средствами передвижения можно дополнительно на основании водительских удостоверений, дающих право на управление мотоциклами, легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами и квадроциклами (трициклами) с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа.

Предусматривается возможность управления снегоходами и квадроциклами на основании водительских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами категорий "А", "B", "C", "D" и подкатегории "В1(MS)". Ирина Волк, пресс-секретарь МВД

В полиции уточнили, что водительские удостоверения категории "A" или подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа подтверждают право на управление внедорожными самоходными машинами категории "AI" без ограничений. При этом водительские удостоверения категории "B", "C" или "D" подтверждают для человека такое право только при соблюдении ряда определенных условий. В перечне таких условий находится наличие договора аренды (проката) или иного возмездного договора, который бы предусматривал временную передачу гражданину самоходной машины в управление, а также проведение лицом, ее предоставившим, инструктажа по управлению самоходной машиной и обеспечению ее безопасной эксплуатации. Ирина Волк заключила, что право на определение правил аключения и исполнения подобных договоров ложится на членов правительства страны.

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Фото и видео: МВД Медиа