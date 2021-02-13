Сотрудники Госавтоинспекции Тосненского района помогли водителю большегруза выбраться из кювета

У большегруза взорвалась покрышка переднего левого колеса, и машина потеряла управление.

Сотрудники Госавтоинспекции Тосненского района Ленобласти помогли большегрузу, съехавшему в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России 30 декабря.

Спасатели следовали по маршруту обслуживаемой территории вблизи деревни Поги и увидели грузовой тягач с полуприцепом, который съехал в кювет. У большегруза взорвалась покрышка переднего левого колеса, и машина потеряла управление.

Сотрудники Госавтоинспекции предприняли приняли меры для того, чтобы оказать помощь водителю тягача и обеспечить безопасность дорожного движения при буксировки транспортного средства.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Кола" перевернулся грузовик.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти