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Сотрудники Госавтоинспекции Тосненского района помогли водителю большегруза выбраться из кювета
Сегодня, 10:01
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Сотрудники Госавтоинспекции Тосненского района помогли водителю большегруза выбраться из кювета

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У большегруза взорвалась покрышка переднего левого колеса, и машина потеряла управление.

Сотрудники Госавтоинспекции Тосненского района Ленобласти помогли большегрузу, съехавшему в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России 30 декабря. 

Спасатели следовали по маршруту обслуживаемой территории вблизи деревни Поги и увидели грузовой тягач с полуприцепом, который съехал в кювет. У большегруза взорвалась покрышка переднего левого колеса, и машина потеряла управление.

Сотрудники Госавтоинспекции предприняли приняли меры для того, чтобы оказать помощь водителю тягача и обеспечить безопасность дорожного движения при буксировки транспортного средства. 

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Кола" перевернулся грузовик.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп тосненский район, покрышка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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