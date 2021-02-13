Самолет компании Qazaq Air не смог взлететь из-за лопнувшей покрышки шасси

Никто из пассажиров не пострадал.

Самолет казахстанской авиакомпании компании Qazaq Air не смог взлететь из-за лопнувшей покрышки шасси. Инцидент прервал его перелет из Нур-Султана до Чимкента. Об этом журналистам рассказали представители местной пресс-службы Комитета гражданской авиации от Министерства индустрии и инфраструктурного развития. По данным чиновников, неприятная ситуация произошла с рейсом QAZ427 около 23:20 часов вечера 12 февраля.

С самолетом авиакомпании Qazaq Air произошел авиационный инцидент. Был прерван взлет воздушного судна из-за лопнувшей покрышки переднего шасси, пробег составил 700 м. Воздушное судно было отбуксировано на стоянку пресс-служба комитета республики

К 08:12 часам утра 13 февраля по местному времени (05:12 утра по московскому времени) был проведен осмотр другого самолета. Специалисты уточнили, что на борту произошло разрушение обоих пневматиков правой стойки шасси. Контроль за расследованием этих аварийных случаев взяло на себя профильное министерство.

Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух.

Видео:YT / KZ Video