У них отсутствуют сертификаты летной годности.

Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух. Об этом заявила Государственная авиационная служба. Борта Ан-132D и Ан-178 исключены из реестра гражданских воздушных судов страны. В общей сложности в перечне указаны порядка 50 различных вертолетов и самолетов. В документе говорится о том, что решение принято из-за того, что данные воздушные суда не имеют сертификатов летной годности на протяжении двух лет. При этом Госавиаслужба не могла проводить контроль за их эксплуатацией.

Напомним, что Ан-132 является среднемагистральным грузовым самолетом. Это модификация советского борта Ан-32. Разработку с 2015 года вели ГП "Антонов" и компания Taqnia Aeronautics из Саудовской Аравии. Глава "Антонова" в апреле 2019 года рассказал, что Киев прекращает сотрудничество с предприятием из СА по данному проекту. Самолет стал первым для Украины, изготовленным без использования российских комплектующих.

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Фото: Piter.tv