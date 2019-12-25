На трассе "Кола" перевернулся грузовик

На помощь водителю пришли сотрудники поисково-спасательного отряда города Новая Ладога.

Во вторник, 5 декабря, на трассе "Кола" произошло ДТП. Водитель грузовика не справился с управлением и угодил в кювет. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

На 135-м километре дороги автомобиль перевернулся. На помощь водителю пришла дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Спасатели помогли пострадавшему водителю выбраться из кабины. Мужчина от помощи медиков отказался.

Обстоятельство случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием лося.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО