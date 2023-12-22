В Пермском крае задержаны подозреваемые в незаконной рубке леса

Ирина Волк рассказала о пресечении противоправной деятельности по заготовке древесины.

На территории Пермского края российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в незаконной рубке лесных насаждений. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что весной 2023 года руководитель фермерского хозяйства заключил договор с администрацией Кишертского муниципального округа и получил во временное пользование несколько земельных участков общей площадью свыше 200 гектаров. Мужчина обязался перед властями произвести мелиорацию земель для последующего выращивания лекарственного растения для животных. Однако в реальности с осени 2022 по лето 2023 года бизнесмен вместе с главой лесозаготовительной компании незаконно заготовил свыше девяти тысяч кубометров древесины хвойных пород.

Впоследствии по фиктивным документам ее вывозили из муниципального округа и реализовывали на территории региона, вводя в легальный оборот. Причиненный России ущерб превысил 124 миллиона рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

Во время обысков оперативники обнаружили ленточные пилорамы и деревообрабатывающие станки, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию. В текущий момент на изъятое имущество с общей стоимостью в 100 миллионов рублей наложен арест. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Фигуранты расследования находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции устанавливают все криминальные эпизоды деятельности подозреваемых и изучает схемы легализации незаконно заготовленной древесины.

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Фото и видео: МВД Медиа