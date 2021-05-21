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В Пермском крае ученик лицея напал с ножом на преподавателя

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Мальчик задержан. Обстоятельства инцидента выясняются.

В Пермском крае ученик лицея под номером один напал с ножом на преподавателя. Об этом сообщили очевидцы. Инцидент зафиксирован в городе Березники. На опубликованных в социальных сетях кадрах показано столпление большого числа людей, а также заметна бригада скорой помощи.

По предварительной информации от правоохранительных органов, нападающий имел при себе холодное оружие. В настоящее время подозреваемый задержан. Преподавателя лицея госпитализировали с ранением в шею. На месте чрезвычайной ситуации работают оперативники и следователи.

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Видео: Telegram / РЕН ТВ|Новости

Теги: березники, лицей, нож, пермский край
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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