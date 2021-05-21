В Пермском крае ученик лицея напал с ножом на преподавателя

В Пермском крае ученик лицея под номером один напал с ножом на преподавателя. Об этом сообщили очевидцы. Инцидент зафиксирован в городе Березники. На опубликованных в социальных сетях кадрах показано столпление большого числа людей, а также заметна бригада скорой помощи.
По предварительной информации от правоохранительных органов, нападающий имел при себе холодное оружие. В настоящее время подозреваемый задержан. Преподавателя лицея госпитализировали с ранением в шею. На месте чрезвычайной ситуации работают оперативники и следователи.
В Махачкале сорвали открытую встречу "Таких дел" о журналистике на Кавказе.
Видео: Telegram / РЕН ТВ|Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все