В Махачкале сорвали открытую встречу "Таких дел" о журналистике на Кавказе

Некоторых участников мероприятия задержали.

В Махачкале сорвали открытую встречу о журналистике "Взгляд на Кавказ", организованную порталом "Такие дела" для сотрудников региональных СМИ и медиаактивистов. Об этом сообщает корреспондент портала Лидия Михальченко в Telegram-канале.

Инцидент произошел в гостинице "Приморская". Группа неизвестных ворвалась в конференц-зал устроила драку. Один из них кричал, что у него есть нож. На место происшествия прибыли 15 полицейских машин.

Сотрудники местного МВД задержали некоторых участников мероприятия. В их число вошли руководитель ресурсного центра "Развитие" Джанетт Ахильгова и правозащитница Светлана Анохина. Других представителей СМИ доставили в Ленинский РОВД Махачкалы.

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Видео: Telegram / Такие дела