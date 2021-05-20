В Калининграде из-за пожара в квартире погиб ребенок

Мальчику было 11 лет.

Региональное управление Следственного комитета России по Калининградской области выясняет обстоятельства гибели 11-летнего ребенка при пожаре в региональном центре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Наталью Гацко.

По данным ведомства, пожар произошел в многоэтажном доме. Во время пожара в квартире находился 11-летний мальчик. О ЧП в службу спасения сообщила соседка. Пожарными из квартиры ребенок был эвакуирован, однако, медики не смогли спасти ему жизнь. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту пожара и гибели мальчика. Уже стало известно, что очаг находился в комнате ребенка. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Для установления точной причины смерти мальчика назначена экспертиза.

По результатам всех проверок будет принято процессуальное решение.

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